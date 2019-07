Espagne : Une organisation transportant du haschisch du Maroc démantelée

Au total, six personnes ont été arrêtées et 3 bateaux ont été confisqués dans le cadre de cette opération de la Garde civile espagnole. / Ph. Guardia Civil

La Garde civile a mené cette semaine une opération qui s’est soldée par le démantèlement d'une importante organisation criminelle vouée au transport par mer de grandes quantités de haschich du Maroc à l'Espagne.

Selon le média Elcierre Digital, l'organisation a établi une plateforme à proximité des îles Chafarinas, les trois petites îles situées en mer d'Alboran au large des côtes marocaines, à 3,3 km au large du village marocain de Ras El Ma et à 46 km au sud-est de Melilla.

La plateforme servait à fournir de la drogue et du carburant en haute mer aux navires tiers opérant dans la péninsule. Les autorités ont indiqué que cette organisation avait créé une «garderie maritime de drogue et de carburant». Selon la Garde civile, ce système leur assurait une plus grande sécurité que le maintien de la drogue au sol. En outre, les transbordements effectués loin des côtes marocaines ont permis de réduire les risques d’exposition de l’organisation.

La Garde civile a mis en évidence la diversité des navires de transbordement utilisés. En mai dernier, les autorités étaient intervenues lors du déchargement sur un yacht de luxe près des côtes de Malaga. Trois tonnes de haschisch avaient été détectées. En outre, des transbordements avaient été effectués sur des bateaux de plaisance, des bateaux de pêche ou des bateaux plus petits chargés de l'introduction de la drogue dans la péninsule, poursuit le média.

L'opération a été réalisée après avoir compris le système de transport complexe des trafiquants de drogue. La Garde civile a mis en place un vaste dispositif pour arrêter les bateaux et leur équipage. 150 agents de plusieurs unités ont pris part à l’opération ayant permis d’interpeler des membres de l’organisation alors qu’ils se trouvaient dans la navette. Au total, six personnes ont été arrêtées et 3 bateaux ont été confisqués.