L'artiste peintre maroco-espagnol Samir Belhaouss en exposition à l’Espace Rivages

La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger organise du 11 juillet au 10 août 2019 l’exposition «Le Maroc, terre d’inspiration» de l’artiste peintre maroco-espagnol Samir Belhaouss à l’Espace Rivages à Rabat. Un communiqué de la fondation, parvenu ce mercredi à Yabiladi, indique que le vernissage aura lieu demain jeudi à 19 h au siège de la Fondation.

Artiste peintre et sculpteur autodidacte résidant en Espagne, Samir Belhaouss est né en 1967 à Ben Slimane. Il a exposé en Espagne, en France et au Maroc. «Densité, diversité et richesse de la palette sont les maîtres mots qui définissent sa création», poursuit le communiqué, qui rappelle que le Maroco-espagnol «crée librement au gré de son inspiration et de son imagination». «Ses sculptures sont conçues par taille directe ou par assemblage en se basant sur des souches d’arbres sèches et autres matériaux végétaux», poursuit-on de même source.

Samir Belhaouss, cité par le communiqué, affirme : «l’influence et la diversité des deux cultures sur mon inspiration sont d’une grande utilité et richesse». «Les cimaises de l’Espace Rivages accueillent les créations d’un artiste qui s’inspire sans cesse de son pays d’origine tout en s’imprégnant des marques de son émigration en Espagne», conclut le communiqué.