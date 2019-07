La vidéo d'une «agression islamophobe» tournée au Maroc fait son apparition en Inde

C’est le cas d’une vidéo montrant une femme vêtue d’une burqa sur laquelle des adolescents jettent des œufs, de la farine et de l’eau colorée. Tournée au Maroc en 2015, elle vient d’être reprise en Inde par des utilisateurs qui dénoncent la situation des musulmans dans le deuxième pays le plus peuplé au monde.

«La légende qui accompagne la vidéo est en hindi et se traduit par : "Que se passe-t-il dans ce pays ? Est-ce ainsi que vous gagnerez la confiance des gens ? Est-ce votre 'nouvelle Inde ?'"», rapporte le média indien The Quint qui s’est chargé de faire le fact-checking de cette vidéo.

L’un des utilisateurs ayant partagé le premier cette vieille vidéo a même «tagué le Premier ministre Narendra Modi, le ministre en chef de l’Uttar Pradesh (l’Etat le plus peuplé de l’Inde), Yogi Adityanath et le ministre des Affaires des minorités, Mukhtar Abbas Naqvi». «Bien que l’incident décrit se soit déroulé au Maroc, pas en Inde. En outre, cela remonte à 2015, quand il avait provoqué un tollé général dans le pays», conclut le média.

La vidéo de l’«agression d’une femme voilée» avait bel et bien été filmée au Maroc, à Casablanca. Postée le 27 octobre, elle a été largement relayée au Maroc comme à l’étranger comme une «agression islamophobe», jusqu’à ce que ses auteurs publient une deuxième vidéo pour expliquer les faits et les lier à la célébration d’Achoura, le dixième jour suivant le nouvel an de l’hégire correspondant au 10 Moharram et de la tradition de… «Zemzem», à en croire les Observateurs de France 24.