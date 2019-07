Championnat du monde de para-taekwondo : Trois médailles pour le Maroc dont une en or

La sélection nationale de para-taekwondo a remporté trois médailles (une en or, une en argent et une en bronze) lors du championnat du monde de la discipline qui s'est déroulé les 3 et 4 juillet dans la ville sud-coréenne de Chuncheon.

La médaille d'or a été décrochée par Rachid Ismaili Alaoui (+75 Kg/K43), tandis que la médaille d'argent est revenue à Mohamed Atif (-75 Kg/K44). Côté dames, la championne marocaine Naoual Al Arif (-49 Kg/K44) a remporté la médaille de bronze.

La participation de l'équipe nationale à cette manifestation internationale intervient dans le cadre des préparatifs de l'élite nationale aux Jeux africains, prévus au Maroc en août prochain, et aux Jeux paralympiques de Tokyo-2020.

En préparation de ce rendez-vous planétaire, l'équipe nationale avait effectué un stage de concentration, du 26 au 30 juin, au centre national des sports Moulay Rachid à Salé. Après ce championnat du monde, la sélection marocaine entame, du 5 au 11 juillet, un autre stage en Corée du Sud.

La sélection marocaine est composée des taekwondoïstes Rajaa Akarmach (+58 Kg/K44), Mohamed Atif (-75 Kg/K44), Rachid Ismaili Alaoui (+75 Kg/K43), Naoual Al Arif (-49 Kg/K44) et de l'entraîneur national Aziz Smaili.