Chada TV émettra dorénavant à partir du Maroc, annonce la HACA

Les responsables de Chada TV et de la HACA lors de la signature du cahier des charges Chada TV. / Ph. HACA

La Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) a organisé, ce mardi 2 juillet au siège de l’institution, une cérémonie de signature du cahier des charges de Chada TV, service télévisuel thématique diffusé par voie satellitaire et axé sur le divertissement culturel, l’art et la musique, indique la HACA dans un communiqué.

Cet évènement s’est déroulé en présence des membres du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle (CSCA), du directeur général, des directeurs de la HACA ainsi que des représentants du staff dirigeant de la société titulaire de la licence.

Prenant la parole lors de cette cérémonie, Latifa Akharbach, présidente de la HACA, a rappelé que cette nouvelle licence a été octroyée au terme du processus en vigueur d’instruction des différents volets du dossier (juridique, éditorial, économique, financier et technique) effectuée par les services de la direction générale, et après examen et audition du porteur de projet par le CSCA.

«Elle s’est également félicitée de la volonté des responsables de Chada TV de s’inscrire dans le cadre normatif marocain et le contexte de la régulation médiatique nationale, après une expérience de diffusion de ce service sur satellite depuis l’étranger», ajoute le communiqué.

Pour sa part, Rachid Hayeg, PDG de Chada Radio, société éditrice de Chada TV, a exprimé la disposition de Chada TV à contribuer à l’enrichissement qualitatif de l’offre télévisuelle marocaine et à la valorisation du patrimoine musical et de la production artistique nationale, conclut le communiqué.