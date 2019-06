En Italie et au Danemark, deux Marocaines décrochent les meilleures notes au baccalauréat

En Italie et au Danemark, les moyennes les plus élevées au baccalauréat ou au brevet (examen de troisième année de collège) ont été décrochée par des filles, qui sont aussi d’origine marocaine. C’est en effet le cas de Soumia Daoudi et de Jihane Ouarkziz, toutes deux âgées de 17 ans, et qui ont respectivement obtenu 20/20 et 21/20.

Vivant au Danemark, la première a raflé ainsi la meilleure note à l’examen de baccalauréat en filière littéraire. Depuis hier, elle a partagé sa joie via les réseaux sociaux, avec sa famille vivant au Maroc.

Quant à la seconde, elle a décroché son brevet avec succès, dépassant la note parfaite de 20/20 grâce aux modules facultatifs qu’elle a validé avec succès.

Née en Italie de parents originaires de la province de Tata, Jihane Ouarkziz obtient ainsi la première note du pays, pour la plus grande joie de ses proches vivant entre les deux pays.