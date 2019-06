Lancement du programme Impulse avec l’Université Mohammed VI Polytechnique

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) a annoncé, mercredi, le lancement de «IMPULSE», un dispositif d’accélération de startups, soutenu par le groupe OCP et OCP Africa. Dans un communiqué, celui-ci explique que ce programme est conçu avec le réseau mondial d’accélération de startups MassChallenge.

Il s’ouvre aux entrepreneurs dans les domaines de l’Agritech, des biotechnologies, des nanotechnologies et des technologies minières et aura notamment pour objectif de renforcer le dispositif d’innovation du Groupe OCP, en appuyant le travail des startups retenues avec une proposition à grande valeur ajoutée.

Impulse sera tout autant ouvert à la participation d’autres entreprises marocaines et internationales, en préparation de la mise en place d’un consortium d’entreprises soutenant les activités d’un pôle d’innovation multisectoriel basé au Maroc. Selon la même source, «le consortium est en cours de formation avec des entreprises leaders dans leurs secteurs d’activité».

Pour Hicham El Habti, secrétaire général de l’Université Mohammed VI Polytechnique, cette initiative «permettra aux entrepreneurs d’avoir accès à tout un écosystème constitué du réseau local et international de l’université et du groupe OCP», en «associant d’autres entreprises partenaires et destinée à transformer la scène entrepreneuriale africaine».

Les startups participantes bénéficient de plusieurs avantage, comme le «mentorat et coaching à travers des experts OCP, des professeurs UM6P et des mentors issus du réseau international de MassChallenge et de l'écosystème entrepreneurial marocain», un accès à des opportunités d’affaires, un prix de 250 000 dollars à partager entre les startups gagnantes lors du Demo Day prévu le 8 avril 2020, un accès aux ressources UM6P, ou encore des voyages d’étude aux écosystèmes de Boston et de Lausanne.