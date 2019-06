Pays-Bas : Deux Marocains cités dans le démantèlement d'un réseau albanais

Les agents de police ont saisi plus de 12 000 plantes de chanvre et 24 kilos de feuilles de chanvre séchées. / Ph. Ermindo Armino - Limburger

Cinq hommes ont été arrêtés lors d'une importante opération de police néerlandaise contre les réseaux de drogue albanais dans à Limbourg (Sud-Est des Pays-Bas) en mai dernier. Selon le média Limburger, deux Marocains sont cités dans cette affaire.

«La justice soupçonne deux principaux suspects - un Belge et un Marocain âgés de 40 ans - de participer à cette organisation criminelle, de fabriquer et de faire le trafic de drogue et de blanchiment d’argent». Ils auraient été remis aux Pays-Bas la semaine dernière.

De plus, «une femme marocaine âgée de 36 ans est également soupçonnée» d’être membre de cette bande criminelle. «Elle a également exploité un service de paiement illégal et falsifié des documents, selon le ministère public», poursuit le média local.

La police, après un mois d’enquête, a découvert qu’une entreprise au Danemark aurait été utilisée pour couvrir les activités criminelles de ce réseau, lui permettant de «rester sous le radar pendant des années». Au total, seize suspects - principalement d'origine albanaise - ont été arrêtés au cours de l'action de la police. Les agents ont trouvé plus de 12 000 plants de chanvre et 24 kilos de feuilles de chanvre séchées.