Belgique : Une présentatrice victime d’insultes racistes

La journaliste belge Salima Belabbas a essuyé des insultes racistes, mardi 18 juin, après sa présentation des informations de 13 h, indique Le Soir. Des téléspectateurs lui ont adressé des messages haineux sur les réseaux sociaux, n’appréciant pas le nouveau visage de RTL Info.

En septembre dernier, Cécile Djunga, présentatrice de la météo à la RTBF, avait elle aussi été victime d’insultes racistes. «C’est là une situation que l’entreprise privée ne veut passer sous silence et c’est en ce sens qu’elle souhaite entreprendre tout ce qui est possible pour remédier durablement à tout type de discrimination», a déclaré jeudi soir RTL.

Plutôt que de porter plainte, RTL a opté pour une initiative commune avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme (UNIA) et l’Association des journalistes professionnels (AJP). «RTL plaide pour que les faits dénoncés donnent lieu à une réflexion étendue à l’ensemble du secteur médiatique et aboutissent à un plan d’actions efficace», insiste l’entreprise. «Il s’agit d’inviter tous les médias qui le souhaitent à trouver une manière de veiller à la protection de nos employés exposés à des propos racistes dans le cadre de leur travail», ajoute la même source.

Le cas de Salima Belabbas n’est en effet pas isolé. «C’est systématique, il y a une régularité dans ces propos envers nos collaborateurs dans le cadre de leur activité professionnelle. C’est donc une question de symbole. Salima ne s’exprimera pas, ce n’est pas son job. Mais le nôtre est de la défendre», a encore déclaré RTL.