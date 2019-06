El Jadida : Le Danois FLSmidth pour la construction de la cimenterie de Takcim-SGTM

Le groupe danois FLSmidth, spécialisé dans la construction, a annoncé ce jeudi qu’il vient de a remporté un contrat portant sur la livraison d’une nouvelle cimenterie à un nouveau client au Maroc. Ce contrat s’élève, pour l’entreprise danoise, à 335 millions de couronnes danoises (environ 483 millions de dirhams), selon un communiqué du groupe.

FLSmidth et la Société générale des travaux du Maroc (SGTM) ont signé mercredi un contrat avec Tekcim SA pour la livraison conjointe d’une cimenterie complète d’une capacité de 3 600 tonnes par jour, poursuit le communiqué. L’usine sera construite à Ouled Ghanem, dans la province d’El Jadida, et devrait être pleinement opérationnelle au troisième trimestre de 2022.

«Il s’agit de la première coopération commerciale entre FLSmidth et Tekcim. Le processus menant à l’accord a impliqué la Banque africaine de développement ainsi que les banques commerciales locales, et les parties impliquées ont fixé des normes très élevées en termes de qualité et de durabilité», poursuit-on de même source.

«Le projet comprend des équipements à la pointe de la technologie qui fourniront à TEKCIM une cimenterie très efficace. Il démontre également la capacité de FLSmidth à aider les clients concernés par le financement, ce qui a été un aspect essentiel pour l’attribution de ce projet», déclare Jan Kjaersgaard, président de FLSmidth. «L’usine répondra aux normes internationales strictes, ce qui montre clairement que nous, acteurs de premier plan du secteur, nous emboîtons le pas de notre objectif de productivité durable», promet-il.

Annoncée pour la première fois en 2012, la cimenterie de Tekcim à El Jadida devrait ouvrir ses portes en 2019 et les travaux débuteront dans quelques mois, rapporte en 2017 le média Cemnet. Pour financer le projet, la société mère de Tekcim, le groupe SGTM avait approché la Banque africaine de développement (BAD). La nouvelle cimenterie représente un investissement entre 2,1 et 2,5 milliards de dirhams (252 millions de dollars), tandis que le projet comprend une carrière de plus de 500 ha.