Tanger : TE Connectivity et le Français Galvanoplast inaugurent leurs usines

Le leader mondial en matière de solutions de capteurs et de connectivité, TE Connectivity, a inauguré, mercredi à Tanger, une nouvelle unité de production au sein de la plateforme industrielle de Tanger Med. Un site qui vient soutenir l’offre de solutions de la division de transport industriel et commercial (TIC) de la société dans la région EMEA, une zone qui regroupe des pays d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient.

La société, qui détenait en 2012 un seul centre de distribution au Maroc, s’est dotée en 2015 d’une unité de production dans la Tanger Free Zone, avant d’ouvrir sa deuxième unité inaugurée mercredi, et qui avait débuté ses activités en décembre 2018.

Cette nouvelle unité est spécialisée dans l’injection plastique et l’assemblage de composants et câblages techniques pour le marché des véhicules industriels et poids lourd de la région EMEA, apportant des solutions innovantes pour les interfaces électriques/électroniques destinées aux applications en environnements sévères, selon un communiqué du groupe.

De son côté, le groupe français Galvanoplast spécialisé dans le traitement de surface pour l’anticorrosion a inauguré son site industriel Electroplast érigé, pour un investissement de 140 millions de dirhams, dans la plate-forme industrielle de Tanger Med.

Cette installation, la première du groupe en dehors de l’Hexagone, a pu être réalisée grâce à l’essor de l’écosystème automobile marocain, et grâce à la présence notamment des groupes Renault et Peugeot.

Ce nouveau site s’étend sur un terrain de 20 000 m2 avec un bâtiment industriel de 8 200 m2 consacré au traitement de zinc-nickel et de cataphorèse pour pièces métalliques, sur des lignes entièrement automatisées. Le site est également doté d’une station de traitement des effluents bénéficiant des meilleures techniques disponibles.

Le site, dont la production a démarré en octobre dernier, compte à présent 50 collaborateurs avec une prévision de croissance portant cet effectif à terme à 120 personnes.