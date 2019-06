France : Deux Marocains exécutés près de Nîmes

Dimanche, une femme a découvert les corps sans vie de deux hommes à Marguerittes, portant des traces de tirs de chevrotine. Ce mardi, l’autopsie à l’Institut de médecine légale de Nîmes a confirmé qu’il s’agissait d’une exécution sommaire où chacune des victimes a reçu un projectile dans la tête.

En effet, Midi Libre rapporte que l’un des tirs a visé l’œil, tandis qu’un autre a visé la nuque. Selon la même source, «les lésions ont totalement délabré le visage des victimes qui seraient décédées presque instantanément des lésions crâniennes». L’identification formelle laisse savoir que la première victime est âgée de 33 ans et la seconde de 40 ans. Tous deux seraient des ressortissants marocains vivant dans la région nîmoise «depuis plusieurs années pour l’un et seulement depuis quelques mois pour l’autre», et qui n’avait pas de titre de séjour.

Si les enquêteurs ont identifié les deux corps et les circonstances du meurtre, ils ne dégagent pas encore de motivations précises derrière cet acte. Toujours est-il qu’ils gardent en toile de fond les éliminations physiques qui sont l’usage des réseaux de narco banditisme.