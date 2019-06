Affaire du café La Crème : Un nouveau suspect a été extradé depuis l’Espagne

Nouveau rebondissement dans le cadre du procès des accusés de la fusillade du café «La Crème» à Marrakech. Un membre influent du groupe auteur de cette fusillade a été extradé par l’Espagne pour comparution immédiate devant la chambre criminelle près la cour d’appel de Marrakech, rapporte Al Ahdath Al Maghribiya.

«Le dossier de Seddik Rais, âgé de 33 ans, a été joint à la liste des suspects poursuivis dans la fusillade [ayant] fait un mort et deux blessés. Ce nouvel accusé est considéré comme le coordinateur entre le commanditaire de l’assassinat et les membres du commando chargé de la supervision et de la préparation de la logistique pour baliser le terrain aux tueurs à gage», précise le quotidien arabophone.

Lors de l’audience tenue mercredi, la chambre criminelle a également fixé la prochaine audience au 18 juin après avoir accepté les demandes de report faites par les avocats de la défense pour pouvoir consulter les documents du dossier.

La cour a motivé sa décision de joindre le dossier de Seddik Rais par les liens étroits qu’il a avec cette affaire. Il a ainsi comparu, à côté des autres accusés en état d’arrestation pour «complicité d’homicide avec préméditation, complicité dans une tentative de meurtre avec préméditation, appartenance à une bande criminelle organisée, dissimulation de choses provenant d’un crime connaissant les circonstances de sa commission».

Seddik Rais était incarcéré dans la prison de l’île «Palma» en Espagne dans une affaire de trafic de drogue dure. Il a été extradé et remis aux autorités marocaines après que les enquêtes et les investigations ont démontré qu’il est impliqué dans le crime du café «La crème» à Marrakech en tant qu’instigateur et principal acteur, précise le journal cité par Le 360.