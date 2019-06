Taounate : La 8e édition du Festival national des Arts d'El Aïta Jabalia du 15 au 17 juin

La 8e édition du Festival national des Arts d'El Aïta Jabalia se tiendra du 15 au 17 juin à Taounate, à l’initiative du ministère de la Culture et de la communication.

Cette manifestation culturelle et artistique, qui vise à préserver et mettre en valeur ce pan du patrimoine artistique et culturel national, sera marquée par l’organisation d’une panoplie d’activités célébrant la richesse de ce genre artistique.

Les organisateurs ont ainsi programmé des spectacles de troupes d’El Aïta Jabalia appartenant aux différentes régions montagneuses du royaume où est pratiqué cet art populaire authentique.

La soirée d’ouverture sera précédée pour la première fois cette année par un carnaval qui sillonnera les principales artères de la ville.

Outre son aspect festif, cet évènement sera marqué par l’organisation d’un colloque sur «El Aita en tant que patrimoine immatériel» et un hommage à deux figures de cet art, en l’occurrence Cheikh Moulay Ahmed Al Janati et l’artiste Fatima Zeroualia.

Le Festival national des Arts d'El Aïta Jabalia, initié en partenariat avec la province de Taounate, les conseils provincial et régional Fès-Meknès, la commune urbaine de la ville et la société civile locale, aspire à préserver les expressions artistiques de ce legs culturel, mettre en avant la diversité d'El Aïta Jabalia et faire de cet art un levier de développement culturel et touristique.