Botola Maroc Télécom D1 : Le Chabab d'Al-Hoceima relégué malgré sa victoire face au Youssoufia de Berrechid

Le Chabab d'Al-Hoceima a été relégué en Botola Maroc Telecom D2 malgré sa victoire mardi soir à domicile 2-1 sur le Youssoufia Berrechid, lors d'un match comptant pour la 29è journée de Botolo Pro Maroc Télécom de football (D1).

Les locaux ont ouvert le score à la 27è minute du jeu grâce à un but de Mohamed Fikri. Quelques minutes avant la mi-temps, Mohamed El Fakih a marqué le but égalisateur pour le Youssoufia Berrechid. En seconde période, le Chabab d'Al-Hoceima a scellé le score du match en inscrivant son 2è but à la 76è minute par Abdeladim Khadrouf.

Malgré cette victoire, le Chabab d'Al Hoceima (27 points) a été relégué en D2 à une journée de la fin suite à la victoire du Moghreb de Tétouan (MAT) contre le Raja de Casablanca (3-1). Ainsi, le MAT, 14è au classement, compte 31 points, soit quatre unités de plus que le Chabab d'Al Hoceima.