Karim Zaz, ex-DG de Wana, libéré après avoir purgé une peine de 5 ans de prison

L’ancien patron de Wana, ancêtre d’Inwi, Karim Zaz a retrouvé la liberté hier soir. «Il a passé la nuit chez lui entouré de ses proches. Un événement immortalisé par une photo postée par sa famille sur Facebook», rapporte ce samedi Le 1.

Celui-ci rappelle que la presse parlait, en mars dernier, d’un prolongement de 15 mois de l’incarcération de l’ancien directeur général de l’opération téléphonique.

Karim Zaz a été condamné le 13 avril 2015 à cinq ans de prison ferme et une amende de 40 000 dirhams au bénéfice de l'Office des changes par la Chambre correctionnelle près le Tribunal de première instance d’Aïn Sebaâ à Casablanca.

Le tribunal a jugé que l’ancien patron de Wana et ses complices étaient coupables de «faux et usage de faux, atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, abus de confiance, escroquerie et détournement de trafic télécom international».