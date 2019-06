Maroc : Le programme de plantation de palmier dattiers dépassera ses objectifs

Une rencontre organisée, vendredi à Errachidia, a mis l'accent sur les principaux progrès du Programme de plantation de 3 millions de palmier dattier (2009-2020), lancé par le roi Mohammed VI, le 10 novembre 2009 en cette ville, soulignant que les objectifs de ce programme seront dépassés fin 2019.

Lors de cette rencontre, présidée par le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, des exposés ont été présentés faisant état d’un bilan de réalisations qualifié de positif, indique le ministère relayé par la MAP.

Ainsi, cette rencontre a été l'occasion de mettre le point sur les différentes réalisations dans ce domaine, notamment la distribution et plantation de plus de 2,765 millions de plants, qui devrait atteindre 3,068 millions fin 2019, le renforcement de la recherche et installation de nouveaux laboratoires de l’Etat et du secteur privé, et des infrastructures en matière d’irrigation et d’aménagement de l’espace agricole avec équipement de 15 560 hectares du dispositif de goutte à goutte, la construction et équipement de 48 unités de valorisation des produits de dattes et renforcement de la capacité installée, ajoute le ministère.

La mobilisation du foncier agricole sur 28 400 ha mis à la disposition des investisseurs et l'Instauration des normes de qualité de 9 variétés marocaines de dattes pour accroître leur valeur commerciale, dont 8 variétés de signe distinctif d'Indication géographique protégée (IGP) et un label agricole (variété Najda) ont été également mis en avant lors de ces exposés.

Le palmier dattier s'accapare une place importante dans l’agriculture marocaine et contribue à la préservation de l’écosystème oasien. Le palmier dattier occupe une superficie qui dépasse 60 000 ha, avec plus de 6 millions de palmiers (avec une densité moyenne de 100 arbres à l’hectare), se situant principalement au niveau de la région de Draa Tafilalet (81%), Souss Massa (13%), l’Oriental (3%) et Guelmim Oued Noun (2%).