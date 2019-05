Football : Les Légendes du Barça se rendront au Maroc pour affronter le SCC Mohammédia

Les Légendes du FC Barcelone se rendront au Maroc, dimanche 9 juin, pour affronter le Sporting Club Chabab Mohammédia au Stade Bachir Mohammédia.

Selon le site officiel du club espagnol, il s'agit du troisième match de la saison pour l'équipe des anciennes stars du Barça dirigée par Albert Ferrer. La première s’était terminée sur une victoire 6-0 à Mumbai contre Mohun Bagan en septembre 2018, alors que la deuxième s’était soldée par une défaite face à l'Inter Milan.

Le Sporting Club Chabab Mohammédia, qui évolue en deuxième division, «a connu ses heures de gloire dans les années 60 et espère revenir au plus haut niveau prochainement». Le match servira d'hommage à Ahmed Faras, légende du club, le premier à avoir remporté le Soulier d'Or Africain et qui compte le plus de matches en sélection marocaine.

La rencontre pourra être suivie sur la chaîne YouTube du Barça, précise le club. Celui-ci annonce aussi les joueurs convoqués à cette rencontre, à savoir Albert Jorquera, Jesús Angoy, Sánchez Jara, Robert Fernández, Frédéric Dehu, Samuel Okunowo, Miguel Ángel Nadal, Juan Carlos, Juliano Belletti, Edmílson, Gabriel García de la Torre alias Gabri, Roger García Junyent alias Roger, Giovanni Silva de Oliveira, surnommé Giovanni, Jon Andoni Goikoetxea, Julio Salinas, Jordi Vila Soler, Sonny Anderson et Rivaldo.

Les Barça Legends sont le fruit d'un programme du FC Barcelone qui a comme objectif de mettre en valeur les footballeurs ayant porté les couleurs du Club. Le projet tend à promouvoir l'image de la marque Barça au niveau mondial, ainsi que les valeurs que le Club défend. Il accompagne aussi les joueurs après qu'ils ont pris leur retraite et prévoit l'organisation de nombreux matches dans le monde, conclut-on de même source.