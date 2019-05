Allô Doc #24 : Le glaucome, ce «voleur silencieux de la vue»

Surnommé le «voleur silencieux» de la vue, le glaucome est une maladie des yeux caractérisée par la destruction progressive du nerf qui peut aboutir à la cécité. Il est généralement associé à une pression de liquide élevée dans l'œil.

«A l’intérieur de l’œil humain, un liquide biologique transparent à faible viscosité, appelé l’humeur aqueuse, maintient la forme du globe oculaire et l’hydratation de l’oeil, nourrit les fibres et aide au maintien de la pression intra-oculaire», nous explique le docteur Amine Haddad, médecin résidant au service d'ophtalmologie du CHU Ibn Rochd.

«Un déséquilibre affectant les canaux produisant ou transportant l’humeur aqueuse peut provoquer une augmentation de la pression à l’intérieur de l’œil», étant ainsi l’un des facteurs principaux et directs du glaucome, ajoute le praticien.

Plusieurs signes qui doivent alarmer

Une personne atteinte du glaucome constate ainsi une baisse graduelle de la vue. «La personne devient par la suite sensible aux rayons du soleil et ses yeux deviennent rouges et irrités», ajoute Dr Amine Hadad, selon qui, dans certains cas, «la personne ressent aussi des nausées et des vomissements.

«Dans les cas extrêmes, la personne atteinte de glaucome peut souffrir de cécité. Ainsi, le rôle d’un médecin spécialiste pour diagnostiquer le glaucome est primordial. Le médecin effectue alors plusieurs explorations du champ visuel et d’autres examens pour déterminer la cause du glaucome.» Amine Haddad

Quant au traitement, il peut être médical par des collyres hypotonisants qui permettent de diminuer la pression de l’œil. «Parfois, le médecin peut recourir à un traitement chirurgical ou médicochirurgical», enchaîne-t-il. Notre médecin conseille aussi les personnes dont un membre de famille est atteint du glaucome de consulter un spécialiste de façon périodique, «ne serait-ce qu’une fois par an». «Une fois que nous dépassons l’âge de 45 ans, il faut impérativement visiter un ophtalmologue pour mesurer la tension de l’œil», ajoute le praticien.

Celui-ci insiste aussi sur le fait qu’il vaut mieux se faire diagnostiquer dans les premières phases de la maladie avant qu’elle ne devienne irréversible, «car la cécité une fois atteinte, la vue ne pourra être restaurée».