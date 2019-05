Climat : Le Peace Boat fait escale à Tanger

Le Peace Boat, une ONG japonaise oeuvrant pour la sensibilisation au changement climatique et au développement durable, a fait escale mardi au port de Tanger dans le cadre de son 101e voyage mondial pour la paix et la durabilité.

L’escale fait partie du programme des jeunes ambassadeurs de l’océan et du climat lancé le 24 mai depuis la Valette (Malte). La première étape du périple du Bateau de la paix, qui transporte des jeunes dirigeants de l’océan pacifique, de l’océan indien et des Caraïbes actifs sur les questions liées au changement climatique et à la dégradation des océans, a été Grenade (Espagne). Après Tanger, sa deuxième escale, le bateau amarrera à Ponta Delgada (Portugal), avant de mettre le cap sur sa destination finale, New York.

Lors de cette escale, les jeunes leaders ont pris part à une série d’activités et rencontré des représentants de la jeunesse et de la société civile travaillant sur les questions environnementales et le changement climatique. «Ce voyage nous offre l’occasion de partager avec les jeunes du monde entier les réalités du changement climatique dans nos pays», a déclaré à la MAP Elsei Tellei, une jeune ambassadrice de l’océan et du climat venue de l’île de Palau, dans le Pacifique.

Au programme également, une réunion de haut niveau à bord du Peace Boat sur le changement climatique et les Objectifs du développement durable (ODD) avec la participation d’officiels, de représentants des Nations unies, de la société civile, de la jeunesse et du corps diplomatique.