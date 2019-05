Belgique : La Chambre des représentants compte désormais six binationaux originaires du Maroc

Dimanche, la Belgique a vécu les élections européennes comme nombre de pays de l’UE, mais elle a aussi tenu ses élections fédérales. Six Belgo-marocains sont désormais élus à la Chambre des représentants.

«Il s’agit de Zakia Khattabi, coprésidente du parti écologiste francophone (Ecolo), Ahmed Laaouej, président du groupe socialiste francophone à la chambre, Meriam Kitir, présidente du groupe socialiste flamand (Spa) à la même chambre, Nabil Boukili du parti du travail de Belgique (PTB), ainsi que Nahima Lanjri et Nawal Farih du parti démocrate-chrétien flamand (CD&V)», rapporte Atlas Info.

Selon la même source, une vingtaine de binationaux d’origine marocaine sont également élus aux parlements régionaux, dont 15 à Bruxelles-Capitale, 3 en Wallonie et 3 autres en Flandre, essentiellement chez les partis francophones de gauche et les verts à Bruxelles ainsi que les socialistes flamands et les chrétiens démocrates en Flandre.

Par ailleurs, l’agence Belga note que sur la base des comptes des 6 724 bureaux de votes, «les socialistes sont à 29 sièges, soit 20 pour le PS et 9 pour le Spa. Les libéraux sont à 26 : 14 pour le MR et 12 pour l’Open Vld». Cependant, le PS est toutefois en nette baisse avec une perte de 3 sièges et 6 pour le MR. «L’Open Vld perd quant à lui 2 sièges et le Spa 4 sièges», ajoute la même source.

Ainsi, la formation d’extrême droite N-VA demeure le premier parti sur le plan national, avec 25 sièges.

Les écologistes sont en quatrième position avec 21 sièges, soit 13 sièges (+7) pour Ecolo et 8 pour Groen (+2). Quant aux chrétiens-démocrates, ils sont à la cinquième position avec 17 sièges. Le Parti travailliste belge (RTB), lui, rafle 10 nouveaux sièges d’un coup, comptant désormais 12 députés.

«Du côté francophone, aucune des listes d’extrême-droite ou de droite radicale n’occupera encore un siège. Le PP qui avait décroché un siège en 2010 et 2014 ne sera plus représenté», conclut la même source.