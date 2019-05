Les actions de Sound Energy impactées par les résultats «décevants» à Tendrara

La société gazière britannique Sound Energy PLC a vu ses actions au Maroc baisser de -31,7% à 11,6 points, rapporte l’agence Reuters. La société vient d’annoncer que sa découverte de gaz à Tendrara (TE-10) était «décevante».

La découverte de Tendrara «bien que le gaz d'hydrocarbure ait atteint la surface, n'a pas atteint les débits commerciaux à la suite du test de puits stimulé entrepris avec son partenaire Schlumberger», a annoncé l'agence de presse britannique.

L'entreprise adoptera un nouveau programme visant à réduire les coûts, y compris la réduction des frais d'exploitation et des frais de personnel.

Plus tôt en mai, Sound Energy avait déclaré que ses actions avaient augmenté après avoir informé ses investisseurs qu'elle avait reçu une offre du gouvernement marocain. Sound Energy, qui compte trois actifs dans le royaume (Tendrara, Anoual et Sidi Mokhtar), avait déclaré qu'une offre non contraignante présentée par l'Office national de l'électricité et de l'eau potable du Maroc (ONEE) vise à acheter le gaz de Tendrara.