Maroc : Des journalistes appellent à réinventer le traitement des questions migratoires

Le 2 mai à Casablanca, s’est tenue une table-ronde autour de la question migratoire et les médias, initiée par le Réseau marocain des journalistes des migrations (RMJM) à l’Ecole supérieure du journalisme et de la communication (ESJC) avec le soutien d’OXFAM Maroc, à la veille de la Journée mondiale de la liberté de la presse.

L’occasion a été pour les professionnels et les associatifs ayant pris par à la rencontre de revenir sur les difficultés et les contraintes auxquelles font face les journalistes dans le traitement des questions migratoires, tout en soulignant que cela ne devrait les empêcher d’adopter une approche plus objective et moins sécuritaire ou stigmatisante dans leur traitement.

Prenant par ainsi à cette table-ronde, Alpha Noulou Camara, secrétaire général de la Plateforme des associations et communautés subsahariennes au Maroc a souligné «un progrès notable» dans ce sens. Il a dépolré par ailleurs le fait que le traitement médiatique de la question migratoire demeure conjoncturel, relevant que c’est surtout la presse francophone qui s’intéresse davantage à cette question.

Pour sa part, Fatima Zahra Bouaziz, journaliste au bureau de Rabat de l’agence de presse espagnole EFE, a indiqué qu’un traitement plus humain de cette question passe par le renforcement de la coopération entre les autorités locales, les associations s’intéressant aux questions migratoires et les journalistes.

De son côté, Danielle France Engolo, journaliste au quotidien Al Bayane, a noté que certains médias traitent surtout de la migration subsaharienne, utilisant un terminologie déplacée telle que que «migrants clandestin» ou «illégaux», tout en décrivant les migrants venus d’autres pays d’«expatriés».

De ce fait, cette première rencontre publique du RMJM a mis l’accent sur la nécessité de créer une synergie entre journalistes et associations, pour mettre en place une approche basée sur l’écoute des migrants.