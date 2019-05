Nouveau plan de transport ferroviaire : Résultats au-delà des attentes, selon le directeur de l’ONCF

Les résultats réalisés par le nouveau plan de transport ferroviaire, en termes aussi bien du nombre de passagers que des recettes, sont au-delà des attentes, a affirmé, jeudi à Rabat, le directeur général de l'Office national des chemins de fer (ONCF), Mohamed Rabie Khlie.

Ce nouveau plan de transport de l'ONCF, qui concerne l'ensemble des trains, à leur tête le TGV Al Boraq, a été mis en service le 26 novembre dernier, a rappelé M. Khlie lors d'un point de presse dédié à la présentation des réalisations de l'Office et le lancement d'une nouvelle palette d'offre et de services.

L’offre de transport Al Boraq représente 20 trains par jour avec une régularité qui dépasse les 95% et un taux d'occupation moyen par semaine qui dépasse les 70%, et 90% les vendredis et dimanches, a souligné M. Khlie, ajoutant que pour accompagner la demande croissante, 28 trains par jour seront mobilisés à partir de cet été.

Pour le mois sacré de Ramadan, il y aura une adaptation du plan du transport en fonction des horaires en vigueur, a-t-il fait savoir. Concernant les TNR, ils réalisent aujourd’hui le trajet Casablanca-Rabat dans un temps de 55 minutes et un taux de régularité qui dépasse les 90%.

Les trains de ligne Al Atlas, qui fonctionnent avec le même concept qu'Al Boraq en termes de modulation tarifaire, connaîtront le lancement d'une nouvelle offre qui consiste à commercialiser un nombre important de sièges à 49 DH sur l'ensemble des destinations, à la seule condition de réserver le ticket au moins 24H à l'avance.

Ces trains ont transporté depuis leur mise en service plus de 5 millions de passagers, avec une moyenne de 34 700 voyageurs par jour, et ont connu une généralisation sur les axes Nord, Sud et Oriental.