Fusillade terroriste de San Diego : Le tireur avait publié une lettre antisémite

Une fusillade survenue ce samedi, dans une synagogue à San Diego aux Etats-Unis, a fait un mort et trois blessés, rapporte l’Agence France-Presse (AFP).

L’attaque a eu lieu peu après 11h20, alors qu’une centaine de fidèles étaient rassemblés en ce dernier jour des festivités de la Pâque juive, poursuit la même source. Le tireur est un jeune homme de 19 ans qui a ouvert le feu avec un fusil d’assaut AR-15. L’arme s’est enrayée, évitant ainsi un bilan plus lourd, a expliqué le shérif du comté de San Diego, Bill Gore lors d’une conférence de presse.

Les autorités ont pu appréhender le suspect et l’ont identifié comme étant un certain John T Earnest. Ce dernier avait publié une lettre ouverte en ligne dans laquelle il affirme avoir été motivé par les attentats des deux mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande et ayant fait 50 morts, rapporte le quotidien The Guardian. Il a déclaré avoir mis le feu à une mosquée suite aux actes terroristes de Brenton Tarrant.

A l’image de ce dernier, le suspect arrêté à San Diego a laissé des écrit suprémacistes, accusant notamment les juifs de «planifier méticuleusement le génocide de la race européenne». Le président Donald Trump a condamné «l’antisémitisme» et «la haine» derrière cet acte.