Maroc : Décès de 16 migrants suite à la chute d’un véhicule les transportant

Seize candidats à l’immigration clandestine issus de pays de l’Afrique subsaharienne sont décédés et 17 autres ont été blessés plus ou moins grièvement, samedi matin suite à la chute d’un véhicule les transportant dans un canal d’irrigation situé sur la route secondaire reliant Saidia et Nador au niveau de la commune Laâtamna, cercle d’Ahfir (province de Berkane), ont indiqué les autorités locales.

Aussitôt alertés, les autorités locales et sécuritaires et les services de la Protection civile se sont dépêchés sur les lieux de l’accident et ont procédé à l’évacuation des blessés vers l’hôpital provincial de Berkane.

Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes, sous la supervision du parquet, afin d’élucider les circonstances de cet accident et les ramifications de l’organisation de cette tentative d’immigration clandestine, souligne la même source, ajoutant que les investigations sont en cours pour arrêter le conducteur du véhicule qui a pris la fuite.