Maroc : Augmentation de salaire des fonctionnaires, du SMIG et des allocations familiales

Le nouvel accord social signé, jeudi soir à Rabat, entre le gouvernement, trois centrales syndicales et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) stipule une augmentation générale des salaires des fonctionnaires des administrations publiques, des collectivités territoriales et des employés des institutions publiques à caractère administratif.

Cet accord tripartite, qui s'étale sur trois ans (2019-2021), a été signé par le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, le président de la CGEM, Salaheddine Mezouar, le secrétaire général de l'Union marocaine du travail (UMT), Miloudi Moukharik, le SG de l'Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), Naâm Miyara et le SG de l'Union national du travail au Maroc (UNTM), Abdelilah El Halouti. Les représentants de la Confédération démocratique du travail (CDT), conduit par son secrétaire général, Abdelkader Zair, se sont retirés de la cérémonie de signature de cet accord.

تصريح صحفي لرئيس الحكومة الدكتور #سعدالدين_العثماني عقب تتويج الحوار الاجتماعي بتوقيع اتفاق ثلاثي. pic.twitter.com/dPsqJD6TCp — رئيس الحكومة -المغرب (@ChefGov_ma) April 25, 2019

Dans le détail, il s'agit d'une augmentation mensuelle de 500 dirhams net pour les échelles 6, 7, 8, 9 et pour les échelons de 1 à 5 de l'échelle 10. Cette hausse consiste à verser 200 dirhams à partir du 1er mai 2019, 200 dirhams supplémentaires en janvier 2020, et encore 100 dirhams en janvier 2021.

Concernant les fonctionnaires avec l'échelon 6 et plus de l'échelle 10, l’augmentation s’élève à 400 dirhams. Elle sera versée sur la base de 200 dirhams à partir du 1er mai 2019, de 100 dirhams supplémentaires en janvier 2020 et de encore 100 dirhams en janvier 2021.

L’accord tripartite concerne également l’augmentation du Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) de 10% sur deux ans dans les secteurs de l'industrie, du commerce et des services au sein du secteur privé et du secteur agricole. La première hausse de 5% sera effective dès juillet 2019 et la deuxième hausse de 5% en juillet 2020.

Le nouvel accord social signé prévoit enfin une augmentation des allocations familiales de 100 DH pour chaque enfant dans la limite de trois enfants. Cette hausse sera effective à partir du 1er juillet 2019 pour les employés des secteurs public et privé.