Dialogue social : El Othmani prévoit la signature demain d’un accord avec les syndicats et le patronat

Saâd-Eddine El Othmani souhaite signer un accord avec les quatre syndicats les plus représentatifs (UMT, CDT, UGTM et UNTM) et le patronat. A cet effet il les a appelés à une réunion tripartite, prévue demain à partir de 15 heures au siège de la présidence du gouvernement, indique la CDT.

Le projet d’accord sera remis, demain matin, afin que les syndicats et la CGEM émettent leurs dernières observations avant la cérémonie de signature.

Des points de divergence existent encore entre l’exécutif et les centrales syndicales. Hier, le ministre de l’Intérieur s’est réuni, à sa demande, avec le bureau exécutif de la CDT en vue d’examiner les autres revendications de la centrale.

Le 9 avril, Abdelouafi Laftite a présenté une offre de hausse des salaires pour l’ensemble des fonctionnaires et agents des collectivités locales et une augmentation de 10% du SMIG et du SMAG dans le privé.