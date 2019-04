CAN U-23 : La CAF disqualifie le Congo au profit des Lionceaux de l'Atals

La Confédération africaine de football a décidé de disqualifier l’équipe nationale de la République démocratique du Congo suite à un verdict rendu par sa commission disciplinaire. Selon la Fédération royale marocaine de football (FRFM), qui cite une correspondance adressée par la CAF, la décision concerne aussi une sanction à l’encontre de la Fédération congolaise de football qui sera interdite de participer à la prochaine édition de la CAN pour les joueurs de moins de 23 ans.

Cette décision signifie que l’équipe marocaine, déjà disqualifiée suite à sa défaite dimanche 24 mars dernier devant la sélection congolaise, sera qualifiée au prochain tour de cette compétition continentale.

La raison du verdict de la CAF intervient suite à une saisine pour inéligibilité de la FRFM, ayant alerté sur l’âge de l’un des joueurs de l’équipe congolaise. Défenseur du club TP Mazembe, Arsène Zola serait né le 23 février 1996 alors que règlement de la compétition énonce que les joueurs doivent être nés après le 1er janvier 1997, selon Africa Top Sports.

Le Maroc se qualifie donc pour le troisième tour des éliminatoires de la CAN U23 et affrontera le Mali pour une place en phase finale en Egypte. Le dernier tour des qualifications est prévu en aller le 5 juin et en retour le 9 juin. Cette CAN-2019 des -23 ans est qualificative pour les Jeux olympiques 2020 à Tokyo.