Football : Le Raja et le Wydad de Casablanca terminent sur un match nul

Le Raja de Casablanca et le Wydad de Casablanca se sont quittés sur un nul (2-2), dimanche en match de la 25e journée de Botola Maroc Télécom D1 de football, disputé au Grand Stade de Marrakech.

Les Rouge et Blanc ont ouvert le score par Walid El Karti (13e) et doublé la mise par Salah Eddine Saidi (45e+1). Les Verts sont revenus deux fois au score par le biais de Soufiane Rahimi (21e) et Mouhsine Iajour (72e).

Grâce à ce nul, le WAC porte son compteur à 53 points en tête du classement et maintient l'écart avec son adversaire du jour qui occupe la deuxième place avec 44 unités.