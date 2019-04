Maroc : L’ancien international et joueur de l’AS FAR Abdellah El Amrani n’est plus

L'ancien international et joueur de l'AS FAR Abdellah El Amrani décédé à l'âge de 75 ans / Ph. DR.

L’ancien international et joueur de l’AS FAR des année 1960 et 1970, Abdellah El Amrani, surnommé Bakha, est décédé, dimanche, à l’âge de 75 ans, des suites d’une longue maladie.

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé la mort de l’ancien mondialiste avec l'équipe national à Mexico-1970, déplorant la perte d’un joueur qui a beaucoup donné au ballon rond national, que ce soit avec la sélection nationale ou avec l’AS FAR.

Le défunt a participé à plusieurs phases finales de Coupe d’Afrique avec les Lions de l’Atlas, aux côtés de grandes légendes du football national. Il a également participé avec l’AS FAR à plusieurs compétitions nationales et continentales.