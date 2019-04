Royaume-Uni : Une exposition dédiée à Mohamed Melehi

La prestigieuse Mosaïc Rooms de Londres accueille, depuis ce vendredi 12 avril et jusqu’au 22 juin, des œuvres du peintre marocain Mohamed Melehi, né en 1936 à Asilah.

Il s’agit de la première exposition britannique qui lui est consacrée, en tant que cheville ouvrière des arts plastiques marocains au lendemain du Protectorat. Intitulé «New Waves», l’événement présente une partie importante de cet artiste complet qui est non seulement peintre et plasticien, mais également photographe, designer, enseignant, activiste culturel et l’un des pères fondateurs de l’Ecole supérieure des Beaux-arts de Casablanca.

«Le travail de Melehi résulte d’une symbiose entre l’artisanat traditionnel et l’art populaire marocain, tout en restant en contact avec les peintres des années 1960», décrivent les organisateurs. «Ses variations multiples et débordantes sur le motif de la "vague" suggèrent de nouvelles possibilités pour un modernisme transnational», d’où l’exposition qui présente une sélection d’œuvres des années 1950 à 1980.

Même au-delà de ces années-là, Mohamed Melehi a contribué à façonner l’esthétique en marquant son époque et en influençant les artistes contemporains, tout en s’engageant pour les communes au Maghreb et au monde arabe et en contribuant à la revue culturelle Souffles et Integral, rappellent-ils.

Son travail a été présenté dans de nombreuses expositions, notamment à l’Institut du monde arabe à Paris, au Musée des arts du Bronx à New York, à Casablanca, Bagdad, Alger, Londres, Rome et Zurich, entre autres. Ses travaux font partie de collections de musées internationaux, notamment du Centre Georges Pompidou à Paris, le Tate Modern de Londres, le MOMA de New York et le Musée arabe d’art moderne de Doha.