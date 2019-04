Le Maroc prend part à la session extraordinaire du conseil exécutif de la CEN-SAD

Le ministre délégué chargé de la coopération africaine, Mohcine Jazouli a représenté le Maroc à la session extraordinaire du Conseil exécutif de la Communauté des États Sahelo-Sahariens (CEN-SAD), les 11 et 12 avril à N'Djamena (Tchad).

Mohcine Jazouli conduit une importante délégation composée de l’ambassadeur de roi, du directeur général de l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI) et de hauts responsables du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale (MAECI).

Le Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la CEN-SAD, prévu le 13 avril, était au programme de cette réunion ministérielle.

Dans un contexte régional particulier, l'objectif de cette rencontre est de redynamiser cette importante communauté économique régionale afin de lui permettre de répondre aux attentes des États membres et de se concentrer sur des objectifs prioritaires répondant aux besoins des populations de la zone Sahelo-saharienne, en particulier ceux relatifs à la paix et à la sécurité, au développement durable et à la lutte contre le changement climatique.

A cette occasion, le conseil exécutif a félicité le Maroc pour sa proposition d’accueillir la prochaine session extraordinaire, chargée d’adopter les termes de référence des postes et d’adopter un plan d’action pour le nouveau secrétariat exécutif.

Créée en Février 1998, la CEN-SAD est le plus grand regroupement régional sur le continent avec 24 États membres africains et plus des deux tiers de la population du continent.