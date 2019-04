Institut du monde arabe : Une exposition sur le foot fait la part belle au Maroc

Une exposition sur le football dans le monde arabe faisant la part belle au Maroc, avec un hommage appuyé à la légende du football national feu Haj Larbi Ben Barek, a été inaugurée officiellement, lundi dans la soirée, au siège de l’Institut du monde arabe (IMA) à Paris.

L’exposition-événement «Foot et monde arabe : la révolution du ballon rond» a été inaugurée en présence notamment du ministre français des Affaires étrangères, Jean Yves Le Drian, du président de l’IMA, Jack Lang et du président de la Fédération française de foot (FFF), Noël Le Graët.

Le Maroc a été représenté à la cérémonie d’inauguration officielle, à laquelle ont pris part nombre de personnalités arabes et françaises du monde de la diplomatie et des sports, notamment par Abdellatif Zaghnoun, Directeur général de la CDG, l’un des partenaires marocains de cette exposition, et Saad Bendourou, chef de mission adjoint à l’ambassade du Maroc en France.

A travers onze histoires emblématiques, qu’elles soient centrées sur un joueur, un match, un mouvement ou une équipe, cette exposition-événement a pour but de mettre en lumière le football et le rôle privilégié qu’il tient dans le monde arabe.

L’exposition, qui s’ouvre mercredi au public braque, par ailleurs, les projecteurs sur la légende du football marocain, feu Haj Larbi Ben Barek, lui consacrant une affiche emblème de cet événement exceptionnel qui sera placardée partout à Paris et diffusée sur les réseaux sociaux. L’IMA entend ainsi rendre «un hommage appuyé à ce personnage extraordinaire, fabuleux qui a illustré la grandeur du sport marocain».

C’est aussi une manière pour l’IMA de dire que «dans cette histoire extraordinaire du football dans le monde arabe, le Maroc occupe une place singulière, à la fois par de grands joueurs, dont Larbi Ben Barek, qui est resté dans la mémoire collective, mais également par ses clubs et les engagements pris, aujourd’hui encore, en faveur de cette discipline», selon le président de l’institution Jack Lang.