Benchaaboun : Le Maroc compte lever un milliard de dollars à l’international en 2019

Le Maroc prévoit de lever au moins un milliard de dollars d’une vente d’obligations internationales cette année et de passer à une politique d’offres plus cohérentes pour financer son programme de restructuration économique.

Selon l’agence Bloomberg, ayant interviewé le ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Benchaaboun, le Maroc a mandaté un consortium de banques pour la vente d'obligations, sa première depuis 2014. Le royaume prévoit également de revenir sur le marché en 2020 dans le cadre des efforts visant à maintenir des ventes plus constantes, a déclaré Mohamed Benchaaboun.

Cette levée de fonds aura lieu «dès que les conditions le permettront cette année», a-t-il confié vendredi à Marrakech, refusant de préciser le calendrier.

Le ministre a noté que le Maroc continuerait à exploiter le marché «de la manière la plus naturelle qui soit, car la dette se déprécie en substance et il est donc évident que vous devez augmenter la part de marché extérieur dans le financement dans la dette globale». Pour Mohamed Benchaaboun, «lorsque vous êtes régulièrement présent sur le marché obligataire international, vous fixez votre objectif de prix pour la dette que vous souhaitez contracter et, évidemment, vous mobilisez plus rapidement des financements pour le compte des prêteurs, car ils vous connaissent».

Ce projet marque un changement de stratégie de la part de son prédécesseur, Mohamed Boussaid, qui était relativement réticent à se tourner vers le marché international, commente Bloomberg. Un changement qui intervient à mesure que les autorités examinent comment les entreprises publiques peuvent financer les plans de développement du pays et les rendre moins tributaires des financements publics.