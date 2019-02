Maroc : La grippe A H1N1 sévit particulièrement dans le milieu scolaire

Ce vendredi, un nouveau cas de la grippe A H1N1 a été détecté dans les rangs des écoliers de la région de Casablanca. Il s’agit d’un enfant de la maternelle Carré Junior. Dans un communiqué publié aujourd'hui, l’établissement indique que le petit, dans un état stable actuellement, est pris en charge par une équipe médicale. «Dans l’intérêt de tous les élèves» et pour «éviter tout risque de contamination», l’école est ainsi fermée ce vendredi pour que les équipes spécialisées procèdent à la désinfection des locaux et du matériel sur trois jours.

Il ne s’agit pas du premier cas annoncé chez les enfants, puisque le 30 janvier, le groupe scolaire Charles Péguy a indiqué qu’un premier élève avait été atteint. Il est également «pris en charge par les équipes médicales et son état est stable», a affirmé jeudi l'établissement scolaire dans communiqué, ajoutant qu’une médecin scolaire a été chargée d’examiner l’ensemble des écoliers. Un autre cas a ensuite été signalé à l’Ecole internationale de Casablanca (EIC Almaz), qui a confirmé jeudi le diagnostic positif de l’un de ses élèves. La direction indique que l’enfant est en voie de guérison et qu’il pourrait reprendre les cours dès la semaine prochaine.

Un quatrième cas aurait été signalé ce vendredi, cette fois-ci à l’école Louis Massignon de Bouskoura, selon un communiqué cité par Le Desk. Des mesures de prévention ont été prises «après qu’une élève ait contracté la grippe A H1N1», poursuit l'établissement scolaire. Celui-ci a ainsi demandé aux parents d’élèves de ne pas envoyer leurs enfants à l’école en cas de suspicion de grippe.

Faute de visibilité sur la situation épidémiologique, particulièrement au niveau des écoles, les inquiétudes se ressentent de plus en plus, de même que les établissements hospitaliers casablancais ont été, ce vendredi, plus nombreux que depuis le signalement du premier cas au Marc, à demander des réactifs nécessaires aux analyses pour le dépistage de cette forme de grippe hautement virale.