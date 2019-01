Maroc : Les raisons du retrait du lait Modilac pour bébé des pharmacies et points de vente

A l’instar de la France, la Tunisie ou encore l’Algérie voisine, des produits de lait pour bébé, commercialisés au Maroc sous la marque Modilac, ont été retirés de plusieurs points de vente au Maroc depuis vendredi. Une opération qui s’effectue sur fond d’un scandale de contamination par des salmonelles, découverte chez quatre nourrissons en France ayant été hospitalisés. 400 000 boites de 18 références différentes ont été retirées des pharmacies.

Dans les différents points de vente du royaume, les produits Modilac sont distribués par le laboratoire pharmaceutique marocain Maphar. Ce dernier a ainsi procédé, la semaine dernière, au rappel de six sous-marques de Modilac, notamment ceux à base de protéines de riz.

Une affaire qui touche le Maroc

Contacté par Yabiladi, une source au sein du laboratoire pharmaceutique national précise que le Maphar «ne produit pas de lait Modilac pour bébé». «Nous le recevons de l’usine en Espagne. Cela passe par les services de l’Etat au niveau de la douane avant que le produit ne nous soit livré», indique-t-elle préférant expliquer que le laboratoire marocain «ne fait que du stockage, du transport et de la distribution du lait Modilac».

Notre source nous informe aussi que ce retrait a été décidé par le ministère de la Santé. «Il s’agit d’une instruction de ce département qui a ordonné le rappel des boîtes de la marque et de prévenir les vendeurs», poursuit-elle, rappelant que le laboratoire «doit justifier que l’ensemble de ces démarches ont été effectuées».

«Il y a un tracking sur chacune des boites et nous savons exactement le nombre distribué, les vendeurs et les dates des opérations. Après le rappel, nous sommes amenés à fournir aux autorités compétentes les nombres de boites distribuées et celles rappelées», explique notre interlocuteur.

Le retrait du produit au Maroc, une mesure préventive

Tout en affirmant que Maphar attend les instructions du ministère pour savoir s’il doit procéder ou non à la destruction par incinération des boites de Modilac, notre source dit ne pas savoir «si des enfants ont déjà consommé lesdits produits ou s’ils représentent des symptômes». «Ce qu’il faut savoir, c’est que le laboratoire dispose d’une pharmacovigilance avec un numéro dédié pour toute personne ayant consommé un quelconque produit et qui présente des effets indésirables», conclut-elle.

Vendredi, la Direction du médicament et de la pharmacie relevant du ministère de la Santé a indiqué dans une lettre d’information avoir «ordonné le rappel de lots des produits fabriqués en Espagne par le Laboratoire Ordesa». Un retrait qui concerne six sous-marques de Modilac : «Modilac 1er âge lait», «Modilac 2eme âge lait», «Modilac 1 cs lait», «Modilac 2 cs âge lait», «Modilac AR lait» et «Pre-Modilac».

La direction précise que ce rappel intervient «à la suite du signalement, en France de quatre cas de contamination bactérienne, confirmés chez des nourrissons ayant consommé des laits infantiles sous la marque Modilac et par principe de précaution». L’occasion de préciser que «les céréales infantiles de cette marque et tous ses autres produits fabriqués en France ne sont pas concernés».

S’adressant aux parents, la direction du médicament et de la pharmacie exhorte les personnes possédant ces produits de «ne pas les utiliser et de les rapporter à [leur] pharmacie, qu’ils soient entamés ou non». Elle invite les parents à consulter leurs médecins / pharmaciens, afin d’«identifier un lait de remplacement adapté» et consulter rapidement un médecin s’ils constatent des symptômes de diarrhée ou fièvre chez leurs enfants.