Maroc-Russie : Le roi Mohammed VI reçoit Sergueï Lavrov

Le Maroc déroule le tapis rouge à Sergueï Lavrov. Le ministre russe des Affaires étrangères a été reçu cet après-midi par le roi Mohammed VI, indique le cabinet royal dans un communiqué relayé par la MAP.

«Cette audience s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique approfondi, scellé à l’occasion de la visite historique de Sa Majesté le Roi, à Moscou en mars 2016. Ce partenariat d’exception a permis un développement profond et multidimensionnel des relations entre les deux pays et a ouvert des perspectives ambitieuses pour le rehaussement du dialogue politique et le renforcement de la coopération économique et sectorielle», écrit la même source.

«Sa Majesté le Roi a réitéré, à cette occasion, l’invitation adressée au Président de la Fédération de Russie, Son Excellence Monsieur Vladimir Poutine, pour effectuer une visite officielle au Maroc». Pour mémoire, le chef de l’Etat russe s’était rendu au royaume en 2006.

«Les entretiens ont porté, également, sur les différentes questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment au Moyen-Orient et en Afrique», indique le cabinet royal.

Au Maroc, les hauts responsables à Moscou sont reçus par le roi. En décembre 2016, le souverain avait accordé une audience au secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Nikolaï Patrouchev.