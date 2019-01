Un incubateur des entreprises de services agricoles lancé à Kelaa des Sraghna

L’Office national du conseil agricole (ONCA) a procédé vendredi, au lancement des travaux de réalisation du Centre de conseil agricole (CCA) Ouled Ali Joumouaa situé dans la commune rurale Sidi Aissa Ben Slimane (province de Kelaâ des Sraghna).

Cet incubateur des entreprises de services agricoles et des coopératives agricoles entrepreneuriales a pour missions de détecter, sélectionner, soutenir les projets de création des entreprises de services agricoles et de dynamisation des coopératives agricoles entrepreneuriales.

Le CCA de Ouled Ali Joumouaa ambitionne dynamiser le tissu économique local et de l’emploi en accueillant des projets innovants, encadrer, orienter et contribuer à l’épanouissement des agriculteurs et des jeunes ruraux, préparer la relève par incubation de projets entrepreneuriaux (entreprises de service) et l’incitation à l’organisation (coopératives entrepreneuriales), créer plus de synergies avec les autres acteurs territoriaux et renforcer la coopération Sud-Sud et internationale.

Il propose aux bénéficiaires un service complet d’incubation pendant six mois (des espaces d’affaires, séances de coaching individualisé, un programme de formation adapté).

Pour intégrer l’incubateur, les candidats doivent présenter un projet et postuler lors des comités de sélection (plusieurs dans l’année). A cet effet, l’ONCA propose la mise en place d’un Fonds compétitif de financement pour accompagner les coopératives et entreprises pour toutes les filières.

A rappeler que l’ONCA compte créer davantage d’incubateurs régionaux des entreprises de services agricoles et des coopératives agricoles entrepreneuriales. A l’inverse des incubateurs de startups classiques, qui accueillent en majorité un public socialement privilégié titulaire d’un diplôme, ces centres s’intéressent principalement aux jeunes ruraux, fils et filles des agriculteurs, et aux organisations professionnelles agricoles porteuses de projets de coopératives entrepreneuriales.