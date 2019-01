Maroc : Deux ressortissantes étrangères portées disparues enfin localisées

Une ressortissante danoise et une autre de nationalité chinoise ont été localisées vendredi suite à deux avis de recherche déposés par leurs familles respectives.

Ainsi, le service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech a localisé vendredi, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), la ressortissante danoise d'origine somalienne qui était portée disparue dans des circonstances douteuses. Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) précise que le père de cette ressortissante étrangère âgée de 24 ans avait déposé, auprès de la préfecture de police de Marrakech, un avis de recherche. Il informait les autorités que sa fille a été injoignable au téléphone depuis qu'elle a quitté son domicile en Angleterre en direction du Maroc.

Les recherches et investigations menées dans le cadre de cette affaire ont révélé qu'il ne s'agit nullement de disparition et que la jeune femme a été retrouvée saine et sauve à Marrakech et dans des circonstances normales, chez un individu dont elle venait de faire connaissance, précise-t-on de même source.

A Fès, des enquêtes et investigations menées par le service préfectoral de la police judiciaire ont abouti à la localisation d’une autre ressortissante chinoise, âgée de 22ans et ayant, elle-aussi, fait l'objet d'un avis de recherche au profit de la famille. Le père, de nationalité chinois, a dit croise que sa fille pourrait être l'objet d'une restriction de liberté, mais l’enquête a permis de retrouver la jeune femme sur la voie publique, en compagnie d'un individu dont elle a fait connaissance depuis un certain temps.

Deux enquêtes judiciaires ont été ouverte sous la supervision des parquets compétents à Fès et à Marrakech, afin de déterminer les circonstances de ces deux affaires, concluent les deux communiqués de la DGSN.