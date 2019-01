Maroc : Près de 89 000 tentatives d’émigration avortées en 2018

Un total de 88 761 tentatives d’émigration irrégulière ont été avortées par les autorités marocaines durant l’année 2018, dont 70 571 de ressortissants de pays tiers, en hausse de 37% par rapport à l’année précédente, selon l’Observatoire national de la migration.

Dans un communiqué publié à l’issue de sa réunion jeudi, l’Observatoire relevant du ministère de l’Intérieur ajoute que 229 réseaux de trafic ont été démantelés la même année, précisant que 80% des migrants interceptés sont des étrangers et que 29 715 migrants ont été secourus en mer. 5 608 autres ont opté pour le retour volontaire vers leur pays d’origine.

Les participants à cette réunion ont relevé qu’en matière de migration, 2018 a été pour le Maroc une année charnière. Sur le plan international, elle a été marquée par l’organisation en décembre 2018 à Marrakech du Pacte Mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et du Forum Mondial sur la migration et le développement.

Le communiqué souligne que sur le plan national, les acquis de la stratégie nationale de l’immigration et l’asile (SNIA) ont été renforcés par des actions sectorielles d’intégration des migrants à la société marocaine. Les participants ont également passé en revue les recommandations de la rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, qui a effectué une visite au Maroc du 13 au 21 décembre 2018.

Pour cette année, il a été décidé de renforcer les commissions techniques relevant de l’Observatoire national de la migration par de nouvelles compétences afin de proposer une feuille de route 2019.