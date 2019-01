Soulier d’Or belge : Mehdi Carcela ne se rend pas au gala... parce qu’il dormait

Le footballeur international marocain, Mehdi Carcela, a fini deuxième pour l’élection du Soulier d’or belge. Pourtant, lors du gala organisé à cet effet et lors duquel Hans Vanaken a été élu 65e soulier d’or, le milieu offensif droit au Standard de Liège était aux abonnés absents.

Cette absence n’est pas passée inaperçue, étant donné que le footballeur marocain avait même remporté le premier tour. Son entraîneur, Michel Preud'homme, a donc pris la parole et s’est «excusé au nom de Standard», précisant que Mehdi Carcela «aurait dû être ici», rapporte le site belge Voetbal Primeur.

L’attitude du joueur a quelque peu froissé l'assistance. Son entraîneur a pris son parti et a affirmé que «c’est un artiste, on le sait et il a des problèmes de discipline, mais il sait aussi briller sur le terrain et c'est le plus important».