Marrakech : Inauguration d'un espace dédié à la mémoire de la résistance et de la libération

Un espace dédié à la mémoire de la résistance et de la libération a été inauguré, lundi à Marrakech, à l'occasion de la commémoration du 75è anniversaire de la présentation du Manifeste de l'Indépendance.

S'exprimant lors de cette cérémonie d'inauguration le Haut-Commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Mustapha El Ktiri, a indiqué que la création de cette structure socio-pédagogique vise à préserver la mémoire historique nationale et locale de la résistance et de l'armée de libération, et à en faire un espace pour la diffusion des valeurs de la culture du patriotisme et de la citoyenneté auprès des générations montantes.

Cet espace ambitionne également de permettre aux citoyens et visiteurs de la cité ocre de s'informer sur l'histoire de la résistance marocaine et les grands sacrifices consentis par les anciens résistants et membres de l'armée de libération.

Et de noter que la création de cette structure intervient dans le cadre de la réalisation d'un réseau d'espaces dédiés à la mémoire de la résistance et de la libération, dont le nombre s'élève actuellement à 86 structures à travers les différentes régions du Royaume.

Réalisé dans le cadre d'un partenariat avec la wilaya de la région de Marrakech-Safi et le conseil régional, cette structure est composée d'un espace d'exposition muséal qui abrite des oeuvres importantes liées à l'époque de l'épopée de l'indépendance et de la libération, notamment des portraits des sultans et rois du Maroc depuis l'avènement de la dynastie alaouite chérifienne, ainsi que des collections ethnographiques, des documents précieux, des habits et des armes.