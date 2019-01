Le roi visite plusieurs projets de réhabilitation de l'ancienne médina de Rabat

Le roi Mohammed VI a visité, ce lundi, plusieurs projets inscrits dans le cadre du programme de réhabilitation de l'ancienne médina de Rabat, un des points forts du programme intégré «Rabat Ville Lumière, Capitale Marocaine de la Culture», lancé par le souverain le 12 mai 2014.

Le roi a ainsi visité la rue Bab Chellah, qui dessert les écoles Mohammed V «Madariss Mohammed Al Khamiss» et la Grande Mosquée «Al Masjid Al Aadam», la rue Souk Essabat et Bab El Bahr, des sites ayant fait l'objet de travaux de restauration et de valorisation dans le cadre du programme de réhabilitation de l'ancienne médina de Rabat.

Le Souverain a également visité les chantiers de réhabilitation de la Place El Melh et de la rue Sabbaghine, dont les travaux connaissent un taux de réalisation très avancé, plus précisement 75%.

Le programme de réhabilitation de l'ancienne médina de Rabat s'inscrit dans le cadre des efforts déployés, sous l'impulsion du roi, visant la préservation et la mise en valeur des anciennes médinas dans plusieurs villes du royaume comme Casablanca, Marrakech, Fès, Meknès, Essaouira, Salé et Tétouan.

Par ailleurs, le roi Mohammed VI a procédé à la remise symbolique de clefs à des bénéficiaires de vélos-taxis, acquis dans le cadre du projet de transport touristique et écologique à la ville de Rabat porté par l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Au nombre de 50, ces vélos tricycles à assistance, dont l'acquisition a nécessité un investissement global de 2,5 millions de dirhams, devront servir également à des balades touristiques à l’intérieur de la ville de Rabat. Ce projet ambitionne ainsi la promotion du transport propre au niveau de la ville, la diversification des moyens de transport et de mobilité urbaine, ainsi que la création d'une activité génératrice de revenu au profit de jeunes bénéficiaires en quête d'emploi.