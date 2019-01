Rabat : Large victoire du Wydad de Casablanca face à l’Asec Mimosas

Le Wydad de Casablanca s’est imposé à domicile face à l’Asec Mimosas sur un score large de 5 buts à 2, vendredi soir en match de la première journée (groupe A) de la Ligue des champions d’Afrique de football-2019, disputé au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Les cinq réalisations des Rouge et Blanc ont été inscrites par Ismail El Haddad (17è), Michel Babatunde (48è), Zouheir El Moutaraji (56è), Walid El Karti (68è) et Badi Aouk (80è). Entretemps, Coulibaly Wonlo (43è) et Bagate Salif (85è) ont réduit le score pour l’Asec.

Dans l’autre match du groupe, Lobi Stars (Nigeria) a battu à domicile Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) par 2 buts à 1. Au terme de cette journée, le WAC et Lobi Stars se partagent la tête du classement avec une différence de buts à la faveur des poulains de Fouzi Benzarti.

Lors de la deuxième journée, le 19 janvier, le WAC devra aller chercher les trois points sur la pelouse de Mamelodi Sundowns, alors que l’Asec accueillera Lobi Stars.