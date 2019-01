Le PPS exprime sa «solidarité absolue» avec le «Hirak» du peuple soudanais

Depuis deux semaines, le Soudan vit à l’heure de son «Hirak». Des milliers de soudanais protestent, dans des grandes villes du pays, contre la hausse des prix.

Des revendications sociales qui ont rapidement pris une tournure politique. Les manifestants réclament désormais le changement du régime du président Omar El-Béchir, en place depuis le coup d’Etat du 30 juin 1989.

Au Maroc, cette «intifada» au Soudan soulève peu d’intérêt au sein de la classe politique. A l’exception du PPS, les autres observent le silence.

Les camarades de Nabil Benabdellah expriment leur «solidarité absolue avec les luttes du peuple soudanais pour l’instauration de la démocratie et de la liberté, condamnant avec la plus grande fermeté la campagne de répression et les arrestations ciblant les forces démocratiques et progressistes de ce pays frère», indique le bureau politique du Livre dans un communiqué.