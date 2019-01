La Chambre des conseillers reporte à une date ultérieure le vote sur le service militaire

Après son adoption par les députés, le projet de loi portant sur le service militaire est examiné par la Commission des Affaires étrangères et de la Défense à la Chambre haute du Parlement.

Hier et en l’absence de compromis, la séance consacrée au vote du texte a été reportée à une date ultérieure. Des différends entre le gouvernement El Othmani et les conseillers sur la nature des amendements à introduire à l’initiative législative de l’exécutif, en est, d’ailleurs, la cause.

Le 27 décembre, la plénière de la Chambre des représentants a adopté le projet de loi n°44.18.