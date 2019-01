Attaque xénophobe en Allemagne : Le suspect a été incarcéré

Mardi 1er janvier, un homme a foncé au volant de sa voiture sur un groupe de personnes à Bottrop, dans l’ouest de l’Allemagne, blessant quatre d’entre elles. La police locale émet l’hypothèse d’une attaque contre les migrants, indique l’agence France-Presse (AFP). Le suspect a été placé en détention provisoire pour tentative de meurtre.

«Les autorités estiment qu’il s’agit d’une attaque ciblée, motivée par l’hostilité du conducteur envers les étrangers», ont précisé le parquet de Essen et la police de Münster, en charge de l’enquête. L’assaillant avait «clairement l’intention de tuer des étrangers», a affirmé, de son côté, le ministre de l’Intérieur de la région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Herbert Reul.

L’homme a d’abord tenté de renverser un piéton mais ce dernier est parvenu à lui échapper. Plus loin, il s’en est pris à un groupe de personnes, majoritairement étrangères, alors que celles-ci étaient en train de fêter le Nouvel An en tirant des feux d’artifices dans la rue, comme le veut la tradition en Allemagne. Parmi les quatre personnes blessées, certaines l’ont été grièvement, notamment des Syriens et des Afghans, a précisé la police.

Dans la ville voisine de Essen, le conducteur a ensuite perpétré une nouvelle attaque, avant d’être arrêté par la police. «Il a tenu des propos hostiles aux étrangers» lors de son interpellation, ont précisé les autorités.

L’AFP ajoute que le bilan des victimes, atteintes de blessures légères pour la plupart, s’est alourdi à huit personnes, dont un petit garçon de quatre ans et sa mère de 29 ans d’origine afghane, et une fillette syrienne de dix ans, a indiqué la police de Münster dans un communiqué. La Syrienne de 46 ans grièvement blessée «a été opérée et se trouve désormais hors de danger», ont ajouté les forces de sécurité.