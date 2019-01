Espagne : 2018 se termine avec près de 12 500 mineurs étrangers

L’Espagne, à travers ses services de protection des mineurs des communautés autonomes, a accueilli et pris en charge un total de 12 437 mineurs étrangers non accompagnés, pour lesquels le gouvernement a augmenté les fonds à 38 millions cette année afin d’améliorer leur prise en charge, indique l’agence Europa Press. Parallèlement, l’exécutif négocie avec le Maroc la possibilité de rapatrier des enfants marocains arrivant en Espagne.

Le ministère espagnol de la Santé avait enregistré au 31 octobre près de 12 500 enfants migrants, données qui n’ont pas encore été mises à jour. C’est précisément le problème de la comptabilité de ces mineurs qui avait été abordé lors de la Conférence sectorielle sur l’immigration et l’émigration qui avait eu lieu en août dernier.

Outre l’augmentation des fonds, les gouvernements espagnol et marocain négocient la possibilité de rapatrier les mineurs marocains qui arrivent seuls en Espagne. Selon le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, les deux exécutifs s’emploient à «établir des critères fermes» permettant le retour au Maroc des mineurs étrangers non accompagnés, «toujours en termes de sécurité» et dans l’intérêt de l’enfant.

Ce n’est pas la première fois que cette «solution» est mise sur la table. Le Parti populaire réclame lui aussi le retour de ces enfants au Maroc, exigeant le respect de l’accord signé entre l’Espagne et le Maroc en 2007 et ratifié en 2013.

Europa Press n'évoque pas toutefois les négociations tenues entre l'Espagne et les autres pays dont seraient originaires certains des mineurs étrangers non accompagnés présents dans le pays ibérique.