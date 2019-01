Guelmim : «Noor Atlas Tan-Tan» adopté par la commission régionale de l’investissement

La commission régionale de l'investissement pour la région Guelmim-Oued Noun a adopté, lundi à Guelmim, le projet solaire «Noor Atlas Tan-Tan» qui sera réalisé au niveau de la commune rurale de Chbika (province de Tan-Tan).

Ce projet sera réalisé sur une superficie d'environ 200 ha avec un coût global de l'ordre de 528 millions de dirhams (MDH), et prévoit la création de plus de 200 postes d'emploi, indique un communiqué du Centre régional d'investissement de Guelmim-Oued Noun.

S'inscrivant dans le cadre de la stratégie nationale pour le développement des énergies renouvelables, le nouveau projet, d'une capacité de production de 40 mégawatts, vise à renforcer l’approvisionnement du pays en électricité, à assurer les besoins de la région en la matière et à créer une nouvelle dynamique économique basée sur les énergies propres.

Lors de sa réunion, la commission régionale a procédé à l'adoption de plusieurs projets, dont Noor Atlas Tan-Tan, pour une enveloppe budgétaire globale de plus de 836 MDH, portant sur les secteurs de l'énergie (2 projets), le tourisme (4), l'industrie (2), l'immobilier (1) et le commerce et services (1).

Ces projets devront permettre la création de plus de 500 emplois. Les quatre projets touristiques concernent notamment la création d'un hôtel classé, d'un village touristique, d'un complexe de divertissement en sus d'un hôtel au niveau des communes territoriales d'El Ouatia et de Chbika (province de Tan-Tan), et celle d'Asrir (province de Guelmim).

Ces projets sont de nature à renforcer les infrastructures touristiques et à augmenter la capacité d’accueil via la création de 208 lits supplémentaires, précise la même source.